Il reticolo dietro le cose: viaggio fra le stampe visionarie di Escher

"Cerco di dimostrare nelle mie stampe che viviamo in un mondo bellissimo e ordinato, non in un caos senza regole come spesso ci sembra. I miei soggetti sono scherzosi: non posso fare a meno di ribaltare le nostre incrollabili certezze. Per esempio, siamo sicuri che un pavimento non sia un soffitto? Siamo assolutamente certi di andare verso l'alto quando saliamo le scale?"



Maurits Cornelis Escher, un artista amato dalla cultura hippie come dagli scienziati, gioca con il paradosso. Le sue "immagini interiori" fondono mondi diversi e universi culturali apparentemente inconciliabili, colgono la regolarità geometrica dietro la natura, il paesaggio, un coleottero, e la trasformano in un gioco di forme infinito. "Potrei riempire un'intera seconda vita con il lavoro sulle mie stampe" disse l'artista, autore di 448 fra litografie e incisioni.