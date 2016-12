I segreti di Trieste nelle tavole del graphic novel “Il richiamo di Alma"

08:00 - "Leggendolo, ho provato la sensazione che dentro quel libro ci fosse il segreto di Trieste". Così Vanna Vinci racconta il suo incontro con il romanzo di Stelio Mattioni (1921-1997) “Il richiamo di Alma” (pubblicato in Italia da Adelphi nel 1980) che l'ha conquistata immediatamente, al punto di decidere di farlo diventare una sua storia a fumetti.

Apparsa a puntate tra le pagine del quotidiano “Il Piccolo” di Trieste, la storia degli incontri impossibili con la sfuggente protagonista è come un segreto prezioso e irresistibile, capace di svelare l'anima di una città.



Pervasa da un profondo languore, la storia di Alma, la sua continua ricerca, il vagare ossessivo per la città del protagonista citando i nomi delle vie, alternando descrizioni precise a frammenti magici e onirici, trasmette un'intensa immagine sia della città stessa che della femminilità triestina.



Un'opera che pone le sue radici negli anni Duemila, quando l'autrice cagliaritana era a lavoro su Aida al confine, graphic novel ambientato a Trieste che l'ha portata a studiare con passione la storia e la letteratura del territorio, per capire l'anima della città. A seguire, c'è stata la pubblicazione a puntate, in formato tabloid, sul "Piccolo”, evoluta poi nel romanzo a fumetti che BAO Publishing è orgogliosa di presentare.



Invitata a Pordenonelegge 2014, il festival della letteratura che si svolge a Pordenone dal 17 al 21 settembre, Vanna Vinci presenterà il libro in anteprima nazionale il 20 settembre presso il Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni. Con l'autrice di saranno Federica Manzon e Alessandro Mezzena Lona.



Appuntamento con Vanna Vinci anche il 21 settembre a Modena, per il festival Passa la Parola - Festival della lettura per ragazzi. Presso la Biblioteca Delfini di Modena, alle ore 17:00. Vanna Vinci e Zerocalcare si racconteranno insieme in un'intervista doppia.



Il richiamo di Alma è disponibile in libreria dal 9 ottobre 2014 (Bao Publishing, 80 pagine, 14euro).