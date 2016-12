Hilda, la ragazzina dai capelli blu arriva in libreria insieme a un troll

15:16 - Dal 23 gennaio è in libreria "Hilda e il troll", primo capitolo di una serie di Luke Pearson dedicata alla ragazzina dai capelli blu e dalle gambe a stecco che è presto diventata amatissima tra i lettori di tutto il mondo (Bao Publishing, 40 pagine, 14 euro).

È notte. Hilda dorme nella sua tenda e ascolta il temporale. Improvvisamente sente un campanello. Mentre si incammina verso il suono ormai quasi svanito in lontananza, ancora non sa di stare intraprendendo un'avventura in mondi sconosciuti, governati da forze magiche.



Il primo volume nella serie di Hilda, dell'inglese Luke Pearson, (copertinista del "New Yorker" e illustratore per il "New York Times") è un capolavoro di sintesi, garbo, dolcezza e narrazione. Non crederete a quanta storia può starci, in quaranta splendide pagine a colori. A marzo uscirà "Hilda e il gigante di mezzanotte", la sua seconda avventura. Un terzo titolo è previsto nel corso del 2014.

Ecco un'anteprima del libro. Se non visualizzi correttamente le tavole, clicca qui.