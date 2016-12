Hayao Miyazaki, in un libro la vita e le opere del "dio delle anime"

10:19 - In coincidenza con l'uscita del suo ultimo film, "Si alza il vento", arriva nelle librerie "Hayao Miyazaki - Un mondo incantato", libro scritto da Valeria Arnaldi sul maestro indiscusso dell'animazione giapponese. Un lungo racconto dall'infanzia all'ultimo lavoro, passando per le esperienze con i manga, le serie tv fino ad approdare ai lungometraggi che lo hanno fatto amare in tutto il mondo.

Per chi ama Miyazaki il lavoro compiuto dalla Arnaldi può essere prezioso e allo stesso tempo illuminante. Prezioso perché ricostruisce vita e opere del regista, tra episodi privati, aneddoti, interviste e un minuzioso racconto dello sviluppo della sua carriera, in un volume curato, realizzato in carta patinata e ricco di fotografie a colori. Illuminante perché il lavoro di Miyazaki prevede diversi piani di lettura: si può restare sulla superficie della dolcezza e morbidezza dei disegni e dell'animazione così come immergersi in una poetica ricca e profonda che l'Arnaldi contribuisce a spiegare, rivelando e spiegando i significati delle varie opere, analizzate una per una, portando così il lettore oltre l'esperienza visiva.



Autore di culto ma allo stesso tempo popolarissimo, amato dai bambini e venerato da mostri sacri del cinema come Akira Kurosawa o Steven Spielberg. Miyazaki ha unito mondi diversi tanto nel giudizio sulle sue opere quanto nelle avventure dei suoi personaggi. Partito dalle serie televisive come "Heidi" (replicata quasi ininterrottamente dal 1978) o "Anna dai capelli rossi", per arrivare a lavori più complessi e adulti come l'ultimo "Si alza il vento", l'autore ha creato icone come Totoro, simbolo del suo studio Ghibli e citato in decine di opere, anche non del Sol Levante, come "Toy Story". Ma anche contribuito a dare nuova forza a personaggi ideati da altri, come lo spendido Lupin III de "Il castello di Cagliostro".

Il libro porta alla scoperta di questo mondo da sogno e all'universo che vi si nasconde dietro, quello che al cinema non si vede ma che è stato fondamentale per la riuscita finale dei tanti capolavori realizzati.



Valeria Arnaldi

"Hayao Miyazaki - Un mondo incantato"

EdizioniUltra

pp. 255