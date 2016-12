Grecia, scoperto un sito funebreE' la tomba di Alessandro Magno?

22 settembre 2014 Grecia, scoperto un sito funebre

18:27 - Anfipoli, città della Macedonia, è oggi un paese di appena 10mila abitanti. Ma fu uno dei centri principali del regno di Alessandro Magno, porto marittimo e fluviale, situato vicino a miniere d'oro e d'argento. Qui è stato scoperto uno dei più grossi siti archeologici sepolcrali della Grecia: l'intero Paese, ora, si chiede se possa essere questa la tomba di Alessandro.

Il team di archeologi diretto da Katerina Peristaki ha scoperto quello che è stato definito ufficialmente "il più grosso sito sepolcrale del Paese", riporta la Bbc. Il complesso, che risale al IV secolo a. C., si trova a circa 100km ad est di Salonicco. Ad ovest della città è situato il colossale tumulo funebre di Filippo II, celebre padre di Alessandro, che messo a paragone con l'area della nuova scoperta sembra piccolissimo.



"E' un monumento funebre di dimensioni uniche e di impressionante ricchezza artistica. Segreti meravigliosi sono nascosti proprio sotto ai nostri piedi" ha dichiarato il ministro alla Cultura, Konstantinos Tasoulas.



Nel frattempo il sito archeologico è controllato a vista 24 ore su 24 da due ufficiali di polizia, controparti in carne ed ossa delle due gigantesche cariatidi collocate all'entrata della tomba per scoraggiare gli intrusi. Le due statue, come mostrano le foto del ministero della Cultura, misurano 2,27 metri e sono raffigurate con un braccio teso a sbarrare l'entrata. Più avanti c'è un'ulteriore stanza a rischio di crollo che sta rallentando i lavori di scavo.



Il ministro della Cultura è stato cauto nell'attribuire l'identità della persona sepolta ad Alessandro il Grande, che tradizionalmente si ritiene tumulato in Egitto: "Solo gli scavi potranno rivelarcelo" ha dichiarato. Gli archeologi concordano nel supporre che possa trattarsi di un'altra personalità vicina al Macedone, come la madre Olimpia o la leggendaria moglie Rossana, che seguì Alessandro nella spedizione in India.