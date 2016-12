Gabriel Garcia Marquez, cremato il corpo dello scrittore Premio Nobel

11:38 - E' stato cremato il corpo dello scrittore colombiano Premio Nobel Gabriel Garcia Marquez, morto giovedì 17 aprile a Città del Messico, all'età di 87 anni. La conferma della cremazione è arrivata dall'ambasciatore in Messico, Josè Gabriel Ortiz, rispondendo a un giornalista. La radio colombiana Caracol in precedenza aveva affermato che il corpo era stato cremato il giorno stesso della sua morte.

Secondo Caracol, le ceneri sono state inumate per ora nel cimitero J. Garcia Lopez di Città del Messico. La famiglia di Garcia Marquez, che viveva in Messico dagli anni Sessanta, secondo l'ambasciatore colombiano non ha ancora deciso se le ceneri saranno portate in Colombia o se saranno divise fra il Paese natale e quello di adozione.