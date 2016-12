27 febbraio 2014 Fumetti, i trent'anni del gruppo Valvoline vengono celebrati a Bologna Una mostra documenta e celebra il lavoro del collettivo, sottolineando i suoi legami con le altre arti e il contesto culturale degli anni '80 in cui quest'esperienza maturò Tweet google 0 Invia ad un amico

10:10 - Gruppo Valvoline vede come protagonisti in un primo momento Daniele Brolli, Giorgio Carpinteri, Igort, Marcello Jori, Jerry Kramsky, Lorenzo Mattotti. Ai “magnifici sei” fondatori si aggiunsero in un secondo tempo Massimo Mattioli e l'americano Charles Burns. Oggi sono tutti artisti affermati. Iniziarono a Bologna, trent'anni fa, con l'idea di voler dare il via a una rivoluzione del fumetto italiano pubblicando nel 1983 l'inserto autogestito "Valvoline Motorcomics" sulla nota rivista Alter Alter fondata da Oreste del Buono.

Le opere - La mostra è stata promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e a cura della casa editrice Coconino Press – Fandango. "Valvoline Story" sarà in esposizione a Bologna fino al 30 marzo presenta circa 250 opere tra fumetti, dipinti, bozzetti, foto e documenti audio e video, lavori per il design, la pubblicità e la moda. La mostra si propone di rileggere e riscoprire il percorso di un gruppo di giovani artisti trasversali e “interdisciplinari” che negli anni ottanta segnarono una svolta decisiva nel mondo dei fumetti. In occasione della mostra usciranno il libro-documentario "Valvoline Story", ricchissimo di inediti, nuove interviste agli autori e testimonianze, curiosità, disegni, e il graphic novel "Lover" di Marcello Jori.

"Valvoline story" è alla Fondazione del Monte di via delle Donzelle 2 a Bologna dall'1 al 30 marzo.

Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, ingresso libero