Frida Kahlo scompariva 60 anni fa: grande pittrice ma pure icona di stile

10:00 - Cade oggi il 60° anniversario della scomparsa di Frida Kahlo. Artista acclamata, ammirata da Picasso e Neruda, Frida si distingueva per il suo spirito anticonformista e la sua forte personalità. Il suo stile e i suoi abiti non erano scelti a caso, ma erano un modo per rivendicare la propria identità. Con le sue acconciature e il suo abbigliamento tradizionale, Frida è ancora oggi una vera e propria icona di moda, che ha ispirato fashion designer e ha conquistato l'immaginario di tanti. Il sito di tendenze http://www.stylight.it/ ha deciso di celebrare lo stile della pittrice messicana in chiave pop con l'infografica che proponiamo di seguito.



Come già raccontato, due mostre ricorderanno la sua opera pittorica, prima alle Scuderie del Quirinale di Roma (fino al 31 agosto) e poi al Palazzo Ducale di Genova (dal 20 settembre 2014 al 15 febbraio 2015).



Se non visualizzi correttamente l'infografica, clicca qui:

Infografica di STYLIGHT.it