Forlì, sbarca la mostra Liberty

Immagini, dipinti, emozioni che si ritrovano sulla tela di un periodo storico che ha segnato il nostro Paese con l'ottimismo e la fiducia. Una mostra originale che racconta la Belle Époque attraverso l'esperienza artistica dello stile Liberty: il sogno progressista e la magnifica utopia di una bellezza che avrebbe dovuto cambiare il mondo. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì propone una lettura innovativa di questo periodo straordinario della storia dell'arte italiana nella mostra "Liberty. Uno stile per l'Italia Moderna".

La mostra intende identificare le specificità dello stile Liberty attraverso una serie di capolavori della pittura e della scultura di artisti di formazione come Segantini, Previati, Boldini, Sartorio, De Carolis, Longoni, Morbelli, Nomellini, Kienerk, Chini, Casorati, Zecchin, Bistolfi, Canonica, Trentacoste, Andreotti, Baccarini. Protagonista indiscussa è la donna, figura ad un tempo fragile, superba e carnale, immagine del piacere e della libertà.

Il rilievo dato alle arti maggiori, che non ha escluso anche confronti con modelli ed interlocutori stranieri come Klinger, Klimt, von Stuck, Beardsley, Khnopff, Burne-Jones, ha voluto favorire un dialogo nuovo con le altre tecniche ed espressioni artistiche in una identificazione di quei valori decorativi che vengono confrontati con quelli pittorici e plastici nelle sezioni dedicate alla grafica, all’illustrazione, ai manifesti pubblicitari e alle infinite manifestazioni dell’architettura e delle arti applicate. Così i ferri battuti di Mazzucotelli e Bellotto; le ceramiche di Chini, Baccarini, Cambellotti, Spertini, Calzi; i manifesti di Dudovich, Hohenstein, Boccioni, Terzi, Mataloni, Beltrame, Palanti; i mobili di Zen, Issel, Basile, Bugatti, Fontana; i vestiti di Eleonora Duse, i merletti di Aemilia Ars e gli arazzi di Zecchin vivono di nuovi confronti. Ne emerge una figura del Liberty che è nella sostanza uno stile della vita. La sua rappresentazione è la linea sinuosa, fluttuante, che rispecchia nel segno, nel suo stesso divenire, il movimento in atto.

"Liberty. Uno stile per l'Italia Moderna", dall' 1 febbraio al 15 giugno 2014

da martedì a venerdì: 9.30-19.00; sabato, domenica, giorni festivi: 9.30-20.00



MUSEI SAN DOMENICO

piazza Guido da Montefeltro 12

47100 Forlì Forlì-Cesena

tel. 0543. 712659