5 giugno 2014 Eros e fumetti in mostra Milano

Ecco l'arte di Giovanna Casotto Dal 7 giugno al 14 settembre arrivano allo spazio Wow le opere di una delle più grandi illustratici italiane ad alto contenuto erotico. "Il Punto C" il titolo dell'esposizione

17:49 - Sexy, erotiche, spudorate, ma anche ironiche. Giovanna Casotto le "sue" donne le vede così, e Milano le mette in mostra. Dal 7 giugno i locali dello Spazio Wow saranno "invasi" da corsetti, lingerie, corpetti e latex e saranno esaltati dagli sguardi ammiccanti e dai corpi sinuosi delle sensuali tavole dell'illustratrice.

La mostra, dal nome "Il Punto C", sarà divisa in diverse sezioni. Prima di tutto il fumetto, con una ricca selezione di tavole originali e una sezione dedicata alle opere di contenuto più esplicito (in una sala distinta e fruibile solo dal pubblico adulto). Affascinata dall'immaginario dei mitici anni Cinquanta, la Casotto ha dedicato molti lavori alle donne di quel periodo, dalla mitica pin-up Bettie Page alle dive del cinema hollywoodiano, come Lauren Bacall e Audrey Hepburn. Grazie al suo segno, questi volti del passato rivivono con straordinaria ricchezza di dettagli, esaltando il glamour e la sensualità di queste dive. Tra le produzioni più originali di Giovanna Casotto spicca la creazione del personaggio La Cocca, originalissimo esempio di “corto circuito” tra realtà e fumetto. La Cocca è una donna reale, fotografata dall'artista prima di essere trasformata in disegno. Come dice lei stessa: “Io sono il contrario di Jessica Rabbit. Sono la donna che si fa fumetto, anziché l’eroina dei fumetti che vuole diventare umana”.





7 giugno – 14 settembre 2014





allo SPAZIO FUMETTO WOW

Viale Campania 12 – Milano





Info: 02 49524744/45

www.museowow.it





Ingresso 5 euro (ridotto 3 euro)

Ingresso vietato ai minori di 18 anni





Orario mostra:

da martedì a venerdì, ore 15.00-19.00

sabato e domenica, ore 15.00-20.00.