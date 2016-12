17 settembre 2014 Cultura, a Milano una mostra con 220 opere di Marc Chagall, l'artista russo giramondo La più grande mostra sul pittore ospitata in italia negli ultimi 50 anni sarà a Palazzo reale fino al 01-02-2015. Dall'esordio in Russia al ritiro in Costa Azzurra. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:04 - Ha sperimentato ogni avanguardia artistica del suo tempo rimanendo fedele alla sua tradizione pittorica. Ora, a quasi vent'anni dalla morte, Marc Chagall diventa il protagonista della più grande mostra sull'artista russo mai ospitata in Italia negli ultimi cinquant'anni. Una retrospettiva con 220 opere, alcune inedite altre provenienti dai principali musei al mondo, in scena a Palazzo Reale fino al 1 febbraio 2015.

Identità europea - La mostra partecipa a Milano Cuore d'Europa, il palinsesto culturale multidisciplinare dedicato all'identità europea della nostra città.



Un viaggio tra le figure e i movimenti che, con la propria storia e la propria produzione artistica, hanno contribuito a costruirne la cittadinanza europea e la dimensione culturale.



Il tema della mostra - La retrospettiva, organizzata di 24 Ore Cultura, Palazzo Reale e Comune di Milano, racconterà la carriera dell'artista per sezioni.



Un percorso a tappe che partirà dalle opere degli esordi, realizzate in Russia, passando per il primo soggiorno francese e il rientro in Russia fino al 1921, l'esilio in Francia e poi in America a causa del nazismo e, infine, gli ultimi anni di vita in Costa Azzurra.



Marc Chagall - Una retrospettiva 1908-1985

17 settembre - 1 febbraio 2015

Palazzo Reale

Piazza del Duomo, 12 Milano

www.mostrachagall.it Tel. 02 54911; http://www.ticket.it/chagall