14 aprile 2014 Cucina, spy story e fumetti: Chef Rubio ora protagonista di una graphic novel Nel volume sono raccontate e illustrate le ricette dei quattro piatti preferiti dallo chef, ma c'è spazio pure per l'avventura

09:00 - Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con il programma Unti e Bisunti, Chef Rubio sbarca in edicola e libreria con "Chef Rubio: Food fighter!" (Edizioni Star Comics, 144 pagine, 6 euro) presenta una spy story a fumetti scritta da Diego Cajelli e disegnata da Enza Fontana che unisce l’avventura con il talento e le ricette di Rubio.



Il celebre chef Frédéric Maynard è sparito. In città, le migliori trattorie chiudono e vengono sostituite da un catena di ristoranti a cui nessuno riesce a resistere. I piccoli commercianti che cercano di sopravvivere finiscono nelle grinfie di una banda di mercenari. Che ci sia la famosa multinazionale Qaz Food Corporation dietro la scomparsa di Maynard e le misteriose chiusure dei locali cittadini? Di certo Chef Rubio non può restare impassibile ed è suo dovere fermare questa macchina infernale, a costo di invischiarsi in una storia di spionaggio industriale e culinario.



Tra un’indagine e una scazzottata Rubio lascia spazio alla sua grande abilità: cucinare. Nel volume sono raccontate e illustrate le ricette dei quattro piatti preferiti dallo chef.