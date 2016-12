23 settembre 2014 Con gli occhi della Cambogia: racconto attraverso i volti dei dimenticati Il reporter Luigi Ottani torna dopo dieci anni nel Paese asiatico e racconta con le sue fotografie una realtà immobile, ma non senza speranze Tweet google 0 Invia ad un amico

12:23 - Made in Cambodia è un marchio che molto spesso ci portiamo addosso, magari inconsapevolmente, scritto sulle etichette dei nostri abiti. E' anche il titolo della mostra del reporter Luigi Ottani, partito per Phnom Penh pochi giorni dopo gli scontri di piazza che in gennaio hanno coinvolto centinaia di operai del settore tessile. Scopo delle proteste era raddoppiare il salario minimo mensile, fissato a 80 dollari. Il governo aveva dichiarato di poter arrivare a 100. Durante gli scontri del 3 gennaio la polizia ha sparato sulla folla facendo tre morti.

"Qui il mondo tessile accomuna e porta allo sfruttamento la maggior parte della popolazione, una tale disperazione che porta le famiglie a mandare le proprie figlie a prostituirsi per riuscire a sopravvivere - spiega Ottani, che ritorna in Cambogia dieci anni dopo il suo primo viaggio per un reportage sullo sfruttamento alla prostituzione minorile - Con il mio obiettivo ho cercato di andare oltre questa sofferenza e povertà. Attraverso gli occhi dei bambini ho guardato al futuro: anche se a distanza di dieci anni ho ritrovato un paese fermo e bloccato dalla corruzione, i loro sorrisi e i loro racconti ci danno la speranza”.



Made in Cambodia di Luigi Ottani

Magazzini San Pietro, 19-28 settembre 2014

via San Pietro 12, Formigine (MO)

Per informazioni: +39 3389612959