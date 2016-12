Arriva "Sinfonia a Bombay"di Igort

12:01 - "Sinfonia a Bombay" è l'ultima fatica di Igort (88 pagine a colori, cartonato con dorso in tela, collana Valvoline, Coconino Press, 24 euro). Una spy-story orientale anni '40 rivisitata in chiave moderna, tra fascino dell'esotico e rigorose geometrie.

Per la prima volta in volume deluxe a colori, interamente rivista con 20 nuove pagine, una nuova introduzione e documenti inediti, la storia di Igort parzialmente apparsa a puntate trent'anni fa sull'inserto Valvoline di “Alter”.



Un racconto di destini incrociati a Bombay, “la città dei rendez-vous, di ricordi infiniti e di passioni che non vogliono morire”. Ispirato alla storia letta su un giornale di una danzatrice rapita dal suo amante e rinchiusa in un harem per 17 anni. Una storia più che mai attuale, sul tema dell'amore che soffoca e uccide.



Il graphic novel inizia con la morte di Hiro Oolong, storico personaggio di Igort e Daniele Brolli, ex lottatore di sumo, malinconico e tormentato protagonista del precedente romanzo a fumetti “Goodbye Baobab”. Ma la scena si sposta subito in India.



Il giovane Helios viene convocato dalle Sacre madri del tempio di Orissa per una missione: andare a Bombay per ritrovare le tracce di una consorella scomparsa nel nulla da 17 anni. La strada di Helios si incrocerà con quella di una strana coppia, il ricco mercante Othmar Babula e la bella, misteriosa Aparna Tagore, ballerina tenuta segregata, perdutamente innamorata del fantasma del famoso ballerino Nijinsky...



Tra l'India e la Russia, tra pittura, musica e nuove frontiere del linguaggio del fumetto, Igort crea un racconto d'atmosfera sospeso tra fascino dell'esotico e rigorose geometrie costruttiviste. L'autore mette in scena una rilettura eccentrica di generi letterari e cinematografici come la spy-story, il romanzo d'avventura, il dramma psicologico e i film hollywoodiani in bianco e nero. Ma racconta anche la storia tristemente attuale di una donna tenuta in ostaggio, di un amore che diventa ossessione, soffoca e uccide.

