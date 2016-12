20 marzo 2014 Arriva in edicola "Lukas", l'uomo uscito dalla tomba affamato di carne umana Esce per Sergio Bonelli Editore la nuova miniserie a fumetti che contamina il genere urban fantasy con le cadenze del thriller e i toni cupi del noir Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Arriverà il 21 marzo in edicola la nuova serie a fumetti della Sergio Bonelli Editore: Lukas. Creata dallo sceneggiatore Michele Medda (Nathan Never, Caravan) e dal disegnatore Michele Benevento (Dampyr, Caravan), racconta la storia di Lukas, uomo uscito dalla tomba con un’insaziabile fame di carne umana, in una città dominata da sinistre creature.

Lukas è una miniserie di 24 episodi mensili, divisi in due stagioni da 12 numeri ciascuna, che contamina il genere urban fantasy con le cadenze del thriller e i toni cupi del noir.



In una città lontana, accanto alla società degli uomini, vive un mondo oscuro, dominato dai Ridestati, esseri riemersi dal sonno della morte e guidati dalla fame di carne umana.



Lukas è uno di loro, ma è diverso dagli altri. È l’unico che, pur non ricordando più nulla della sua perduta umanità, continui a provare sentimenti come la compassione e l’amore, fino a legarsi a una ragazza umana di nome Bianca.



Quello che Lukas non sa è che Wilda Belsen, la spietata leader dei Ridestati, ha un conto aperto con lui, e ha sguinzagliato sulle sue tracce i suoi sicari più spietati.



Nello staff, oltre ai creatori Michele Medda e Michele Benevento, i disegnatori: Luca Casalanguida, Frederic Volante, Andrea Borgioli, Fabio Detullio, Werner Maresta e la coppia Massimiliano Bergamo & Vincenzo Acunzo.



Le copertine sono firmate da Michele Benevento con i colori di Lorenzo De Felici.