27 marzo 2014 Alla Stazione Centrale la performance che "obbliga" a guardarsi intorno In occasione di "Monitoring, pre-human" di Susanna Schoenberg verranno installati degli oggetti-specchio delle immagini che di solito non sono visibili ai viaggiatori che transitano per gli spazi della stazione milanese

11:55 - "Monitoring pre-human" è la performance artistica che avrà luogo il 29 Marzo 2014 dalle ore 11 nell'ingresso principale della Stazione Centrale di Milano. E' un lavoro di Susanna Schoenberg, artista multimediale e filmaker che vive a Colonia. Si tratta di un'azione concepita per la stazione meneghina che fa parte di una serie di interventi dedicati all'idea di confine e della sua visibilità.