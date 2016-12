16:18 - E' una storia di mille tornanti fa, mille e mille tornanti percorsi in su e in giù a tutta velocità tra Zocca e Bologna da un giovane quando era semplicemente Vasco Rossi e non ancora Vasco, il Blasco, il Kom, la prima e più amata rockstar all'italiana. E' stata effettivamente piena di curve, prima morbide e poi pericolose, la strada che ha portato un timido ma intraprendente ragazzo di montagna a diventare a tutti gli effetti un musicista prima e un idolo transgenerazionale poi: ma del viaggio, rimangono tracce indelebili, uomini e situazioni innestati in un contesto di società e di costume - quello degli anni '70 - senza i quali, con ogni probabilità, avremmo avuto una diversa colonna sonora della nostra vita.

"Alla ricerca del Vasco perduto", ha chiamato questa storia Glezos, un nome che dice qualcosa e ben più di qualcosa ai giovani degli anni '80. Musicista polistrumentista, leader di una band, gli Ufo Piemontesi, che esaltò i ragazzini anti-zuccherosi con una cover punk di "Sabato Pomeriggio" di Baglioni, Glezos è poi passato a raccontarla e a spiegarla, la musica: e, battendo lo stesso ambiente, conoscendo bene gli stessi territori, ha voluto ricostruire con testimonianze, interviste, documentazione, ricostruzione culturale, la sceneggiatura del film del signor Rossi degli esordi. Il titolo proustiano del volume è perfettamente ambivalente, in quanto abbina l'autore preferito del giovane Vasco e la "recherche" di un ragazzo che non c'è più, oppure che è rimasto e rimane nascosto, invisibile all'interno dell'uomo di successo.



Dall'epopea di Punto Radio, una delle primissime radio libere fondata proprio da Vasco e dalle "teste di Zocca", a Colpa d'Alfredo, 1980 - svolta definitiva verso il rock e il mainstream - la crescita e la rivelazione di un giovane che da subito ha saputo sposare il dono del suo talento a una sorprendente razionalità nello scegliere, passo dopo passo, i gradini della scala verso l'affermazione. Dj da discoteca per vivere e guadagnare prima, cantautore per vocazione poi e infine rockettaro con qualche forzatura in nome del salto definitivo verso la gloria: attori non protagonisti, i suoi amici di paese, i compagni di cordata a Punto Radio e nella prime esperienze negli studi. E fa piacere segnalare, in tanti personaggi di sfondo più o meno conosciuti (come Sergio Silvestri, il Vasco mancato, e un pioniere dj, Leo Persuader), la figura dell'adolescente Massimo Riva, "fratellino", complice e chitarrista che si farà tutta la strada con Vasco fino a un triste giorno del 1999. In definitiva, il lavoro di Glezos è riuscito: dentro queste pagine, lo si trova quel Vasco perduto, e si trova anche uno spirito altrettanto scomparso, la voglia di musica e di espressione che oggi sembra stata messa sottovuoto, uccisa dalla scorciatoia liofilizzata dei talent show. Ah, a proposito, fans: se ancora non lo sapete, qui si scopre pure chi sono l'Alfredo che fa sciupare tutte le occasioni e il "negro" che ne approfitta e porta a casa la "troia". Mica poco.





Alla ricerca del Vasco Perduto – Creazione di una rockstar italiana

di Glezos

Indiscreto Editore

320 pagine, 15 euro

In vendita su Amazon.it e in libreria.