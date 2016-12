Ad Aosta si esplora l' "Universo Depero"

10:35 - Dopo le due rassegne dedicate a Paul Klee e a Wassily Kandinsky, il Museo Archeologico Regionale di Aosta prosegue l’indagine sulle avanguardie storiche del 1900 focalizzando questa volta l’attenzione su Fortunato Depero, una delle figure che ha saputo proporre una visione dell’arte totale.

Ideata da Alberto Fiz e Nicoletta Boschiero, la mostra Universo Depero ha l’obiettivo di illustrare un personaggio che, come affermano i curatori, “ha sfidato le convenzioni attraverso un processo creativo in grado di spaziare dal teatro alla pubblicità, dal design all’artigianato, attraverso la sperimentazioni di differenti tecniche, come dimostrano le sue celebri tarsie di stoffe colorate”. Nell'esposizione sono presenti oltri 100 lavori tra dipinti, arazzi, tarsie, panciotti futuristi, mobili, sculture, disegni e libri e, ad arricchire la mostra, il contributo di Mart di Rovereto che ha assicurato il prestito di opere particolarmente significative, alcune delle quali mai esposte prima.

In una rassegna così concepita non mancano inoltre riflessioni sul teatro, sulla danza e sullo stretto legame con il mondo pubblicitario che per Depero ha lo stesso valore della ricerca artistica indipendente, tanto da spingerlo ad esporre nel 1926, alla Biennale di Venezia, una sua pubblicità per Campari. La rassegna è divisa in sette sezioni che delineano le fasi salienti dell’ esperienza artistica dell’autore: 1) Esordi e Futurismo; 2) Clavel e il Teatro; 3) Casa del Mago; 4) Pubblicità; 5) Stile d’acciaio; 6) Scacchiere; 7) Rivisitazioni. Una mostra, dunque, che consente di ripensare, in termini nuovi, l’indagine di un artista che ha fatto dell’arte un’esperienza destinata a modificare la percezione dello spettatore.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo monografico in italiano e francese pubblicato da Silvana Editoriale con i saggi dei due curatori, i testi selezionati di Depero, oltre agli interventi di Ugo Nespolo e Alessandro Mendini.



UNIVERSO DEPERO Aosta, Museo Archeologico Regionale, Piazza Roncas 12 13 dicembre 2013-11 maggio 2014



Mostra realizzata da: Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con il Mart di Rovereto. A cura di: Alberto Fiz e Nicoletta Boschiero. Orario: dal martedì alla domenica 10.00 – 18.00. Lunedì chiuso. Ingresso € 5,00 intero, € 3,50 ridotto, gratuito per i minori di 18 anni e per i maggiori di 65 anni



Catalogo Silvana Editoriale con testi di Nicoletta Boschiero, Alberto Fiz, Alessandro Mendini e Ugo Nespolo accompagnati dagli scritti di Depero.



Per informazioni: Assessorato Istruzione e Cultura Attività espositive: tel. 0165.274401 E-mail: u-mostre@regione.vda.it Internet: www.regione.vda.it