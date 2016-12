9 giugno 2014 A Monza "The Gathering Storm", la mostra che trasforma il rock in arte Saranno esposte tutte le copertine degli lp firmate dal grande fotografo inglese Storm Thorgerson. L'esposizione sarà aperta dal 12 giugno al 24 agosto Tweet google 0 Invia ad un amico

18:43 - Arriva a Monza la mostra "The Gatering Storm", omaggio sia alla grande musica rock che all'uomo che l'ha trasformata in arte grazie a suoi meravigliosi scatti, Storm Thorgerson. Pochi artisti legati all'iconografia rock hanno avuto un ruolo così determinante ed innovativo come lui, non solo perché ha illustrato con le sue immagini album e artisti che oggi sono considerati leggende, quanto al fatto di aver legato indissolubilmente il proprio lavoro ad un'idea: utopia e sogno, solennità e magia che hanno conferito ai suoi artworks quella straordinaria forza evocativa e provocatoria tipico del DNA rock.

Sessanta opere esposte, dai Led Zeppelin a Peter Gabriel, da Paul McCartney ai Nice proseguendo con Cranberries e Muse e arrivando ai Pink Floyd. La mostra è accompagnata da un catalogo antologico e da un video esclusivo sul lavoro di Thorgerson con interviste e testimonianze, integrata da un workshop rivolto ai giovani fotografi. Promossa dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Monza, la galleria è prodotta da Clarart e organizzata da Arteutopia con Stormstudios e curata da Luigi Pedrazzi e Daniel Abbott. Durante l'inaugurazione ci sarà un concerto di Andy e Marco Pancaldi dei Bluvertigo ispirato al percorso della mostra.





Opening mercoledì 11 giugno h 19.00





Dal 12 giugno al 24 agosto 2014





Palazzo dell’Arengario

Monza, Piazza Roma 1





Orari di apertura

da martedì a domenica ore 17-23





INGRESSO LIBERO