14 maggio 2014 A Milano una mostra rende omaggioai grandi fotografi dell'agenzia Magnum Gli scatti di Abbas, Bruno Barbey e Steve McCurry saranno esposti nel nuovo spazio milanese di Leica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:09 - I milanesi potranno ammirare molti scatti storici dei grandi maestri della fotografia internazionale nel nuovo spazio Leica Galerie, in via Mengoni, angolo piazza Duomo. In collaborazione con Contrasto e Fondazione Forma, il celebre marchio organizza la rassegna dal titolo "The Right Moment – la scelta del momento perfetto nelle immagini dei grandi fotografi Magnum". L’esposizione aperta al pubblico, raccoglie alcune delle più significative fotografie di Abbas, Bruno Barbey, Jonas Bendiksen, Werner Bischof, Henri Cartier-Bresson, Alex Majoli, e Steve McCurry.

Nel giorno dell'inaugurazione della Leica Galerie, il 17 maggio alle ore 18 presso l’Auditorium S. Fedele, (Via Hoepli, 3/A), le grandi firme della Magnum Abbas, Bruno Barbey e Steve McCurry incontreranno il pubblico e gli appassionati di fotografia. Per partecipare al talk occorre accreditarsi presso allo store Leica a partire dalle ore 14.00 dello stesso giorno.