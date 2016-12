"Wondy", un inno ironico e coraggioso all’inarrestabile forza femminile

14:26 - Wondy ("Wondy. Ovvero come si diventa supereroi e si guarisce dal cancro", Rizzoli, 324 pagine, 17 euro) è una donna che ama la propria vita, caotica e disordinata.



Il lavoro da giornalista, due bambini piccoli, la Iena e Attilino, le serate tra amici, i viaggi e un marito meraviglioso: non farebbe a meno di nessuna di queste cose. Lei è così, piena di energie e sempre in movimento; una wonder woman insomma, come ogni mamma che lavora.



Quando le vengono diagnosticati due “sassolini” al seno, deve tirare fuori tutta la forza, il suo carattere agguerrito, ma anche saper accettare la propria estrema fragilità, per guardare al futuro e affrontare le cure nel migliore dei modi. E i ghiaccioli, durante la chemio che toglie l’appetito e indebolisce, sono un rimedio dolce e perfetto.



Così, la giornalista e blogger Francesca Del Rosso, senza mai perdere la propria capacità di sdrammatizzare, ha raccontato la sua esperienza della malattia, che commuove, appassiona e ci ricorda come ogni donna abbia dentro una forza inarrestabile che la tiene attaccata alla vita.

L’esperienza di Wondy insegna a sorridere nel dolore, a voler bene e a non soccombere mai di fronte alle paure. L'autrice ha così lanciato un appello: se anche tu, nelle piccole e grandi sfide di ogni giorno, hai dimostrato la stessa forza di Wondy, condividila su Twitter con l'hashtag #WONDYSONOIO.

Leggi in anteprima un estratto dal libro. Se non visualizzi correttamente il testo, clicca qui.