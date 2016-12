"Un uomo allegro", una storia sorprendente e intensa

11:53 - Giorgio Boe è il protagonista del romanzo "Un uomo allegro" di Marco Cassardo (Miraviglia Editore, 236 pagine, 16,50 euro, in libreria e in ebook). Boe vive a Milano in un modesto appartamento con un cognato playboy, un nipote adolescente con aspettative alte e pantaloni bassi e una sorella costretta a fare da mamma a tutti e tre.



Per vivere si occupa di ricerche di mercato: intervista gente che consuma tonno e deodoranti, pneumatici e assorbenti, chiedendogli quanto, quando, come e perché li consuma. Nel frattempo lui consuma soprattutto la sua vita, e con essa il sogno di diventare un famoso cantante melodico.



Finché un doppio ciclone si abbatte sulle sue giornate: l’esplosione dell’influenza Ovina e l’incontro in chat con Alice. L’ovina è il virus che l’ipocondria di Giorgio interpreta come una promessa di morte certa. Però c’è Alice, studentessa di filosofia, l’unica che riesca a distrarlo davvero. Ma chi è Alice?



Un incontro straordinario dà il via al riscatto di Giorgio Boe. Prima lo sconcerto, poi la diffidenza, poi l’instaurarsi di un rapporto di complicità che, in un travolgente susseguirsi di eventi, darà al protagonista l’occasione di guardare alle sue paure e ai suoi sogni con uno sguardo finalmente autentico.

