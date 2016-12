19 febbraio 2014 "Se i quadri avessero Instagram": la pagina Facebook che attribuisce i tag ai quadri #docciatime #solocosebelle #buongiorno #buonanotte . Dal Giudizio Universale di Michelangelo alla Monnalisa di Leonardo: simpatici tag attribuiti ai dipinti dei maestri della pittura mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

19:15 - Qual è la prerogativa indispensabile quando si posta una foto su Instagram? Ovviamente mettere gli hashtag, per consentire agli utenti - anche quelli che non conosci - di guardare le tue foto in pagine "contenitore", e così di conseguenza ricevere più "mi piace" possibili. Ed è quello che ha fatto la pagina Facebook "Se i quadri avessero Instagram" pubblicando le foto dei quadri dei pittori più famosi del mondo, da Leonardo Da Vinci a Michelangelo a Piero Della Francesca, attribuendogli i tag più simpatici e divertenti.