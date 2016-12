MuseumWeek, l'hashtag che per una settimana unirà i musei tu Twitter

16:18 - Dopo le polemiche sull'importanza più o meno condivisa della storia dell'arte in Italia, arriva su Twitter un'iniziativa tutta social che vuole promuovere e celebrare l'arte sul web riunendo sotto l'hashtag #MuseumWeek i più importanti musei d'Europa. Dal 24 al 30 marzo la "settimana dei musei" offrirà a tutti gli appassionati di cultura la possibilità di connettersi direttamente con le strutture museali, le opere d’arte, la storia e le scienze in un modo nuovo e interattivo attraverso tweet, immagini e video da postare sulla piattaforma.

L'adesione degli utenti "cinguettanti" consentirà infatti un accesso diretto ad alcuni fra i principali musei d’Europa e a tutti coloro che lavorano e interagiscono in queste realtà. Oltre a coinvolgere i follower, la #MuseumWeek fornirà alle istituzioni partecipanti tutti gli strumenti necessari per raggiungere un nuovo pubblico e prendere parte a una conversazione ben più ampia. A sostenere il programma culturale che si articolerà in diverse giornate a tema, diversi musei italiani tra cui il Sistema Museale di Roma Capitale, il Museo del Novecento, il Museo delle Scienze di Trento e Palazzo Madama di Torino. Fra i musei coinvolti a livello europeo invece, la Tate Modern Gallery, il Museo della Scienza di Londra, la Leeds Cultural Institutions, il Museo del Louvre, il Museo d’Orsay, il Chateau de Verasailles, il Museo del Prado, la Fundación Dalí, il Museo Picasso e il Reina Sofía. In nome dell'arte l'iniziativa mira a coinvolgere il maggior numero possibile di persone aprendo le porte a tutte le realtà "social" senza alcun confine di natura geografica o culturale.