"Le stelle senza cielo", cinque donne raccontano una condizione universale

11:25 - Non è un romanzo su cinque donne, è un romanzo su una condizione universale e senza tempo che è la condizione dell'essere donna. È "Le stelle senza cielo" di Angiola Tremonti (Zecchini Editore, 220 pagine con cd allegato, 19 euro). “Woman is the nigger of the world” (“La donna è il negro del mondo”), cantava John Lennon nel 1972: da allora a oggi, le cose non sono cambiate e, anzi, in molti casi sono peggiorate (basta pensare all'escalation della violenza domestica e del femminicidio).



Una condizione che, in questo romanzo, viene vista attraverso cinque "parabole": le storie, sia reali (concrete) che ideali (simboliche), di cinque donne, di età, condizione, cultura e visione delle cose diverse, ma tutte accomunate dal fatto di essere ognuna a modo suo il “negro” del proprio piccolo mondo quotidiano.



Le cinque condizioni-simbolo sono:

la solitudine davanti a una scelta decisiva: una di quelle scelte di fronte alle quali la solitudine, invece, di essere attenuata dal sostegno di anime e coscienze vicine, viene amplificata dal deserto nel quale si precipita;



l'illusione: le illusioni non si mangiano, ma alimentano, scrive Marquez (“Nessuno scrive al colonnello), ma ci sono illusioni che, quando si dissolvono, ci lasciano senza nemmeno quel briciolo di energia che i sogni ci danno, sul precipizio che segna il confine tra fermarsi e andare avanti;



la caduta, vista sia come momento di bilancio della strada percorsa (un esame di coscienza alla luce del quale siamo costretti a vedere il passato nella luce nella quale ci siamo sempre rifiutati di vederlo), che come occasione di rilancio e di partenza su una nuova strada, forti delle consapevolezze che l'analisi del passato ci regala;



l'illuminazione, derivata da una scoperta sorprendente e inattesa, che ci costringe a rimettere in discussione tutte le nostre certezze e a rivedere le categorie e i valori sulle quali le avevamo costruite, dimenticando che il muro con il quale ci illudiamo di chiudere fuori gli altri in realtà non fa altro che chiudere dentro noi stessi;



lo squallore: quel disagio interiore senza appello che resta quando il sole della verità fa evaporare quella pozza che avevamo creduto mare della vita di coppia e sulla spiaggia deserta dell'anima resta solamente il sale amaro della verità.



Nel CD allegato - Musiche: Andrea Ferrante; testi: Angiola Tremonti; cantante: Adriana Zecchini; voce recitante: Daniele Monachella.

