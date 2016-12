"La vita che sei", il diverso modo di guardare il mondo di Barbara Pozzo

08:00 - "La vita che sei" nasce da una profonda convinzione dell'autrice Barbara Pozzo: l’Universo, per quanto immenso e misterioso, ama ogni persona singolarmente. Una verità assoluta e allo stesso tempo indimostrabile che si può solo “sentire”, un’esperienza del cuore più che della mente, che la moglie di Luciano Ligabue, professione terapista della riabilitazione, ha sperimentato su di sé prima di raccontarla in queste pagine, mettendola al servizio di tutti.

Il suo libro si rivolge al lettore con affetto, condivisione e comprensione, ma allo stesso tempo senza mediazioni. È una proposta di meditazione, intesa però come spunto su cui fermare l’attenzione per vedere se c’è qualcosa che risuona all’interno di noi. Non predica, non spiega, non vuole convincere, né tantomeno dare consigli o indicare pratiche da compiere. È un libro confortante e positivo, quasi senza volerlo.



"La vita che sei" propone un diverso modo di guardare il mondo. Una via non semplicistica o banalmente ottimista, non cieca e tantomeno insensibile di fronte al dolore e al mistero, anzi. È un libro che aiuta a “sentire” che tutto, alla fine, andrà bene, davanti al quale si può solo decidere di credere o di non credere: abbracciare la prospettiva dell’Universo buono, dell’Amore, del tornare a Casa, oppure no.



Ventiquattro capitoli, come i ventiquattro rintocchi dei campanili di una volta che invitavano a fermarci per tornare presenti a noi stessi. Un libro che l’autrice invita a leggere con calma, e non tutto d’un fiato, perché solo fermandoci possiamo ricordarci chi siamo, rimettere a posto i pezzi, diventare uno. Unici. Noi stessi. La vita che siamo.



Barbara Pozzo è terapista della riabilitazione specializzata in medicina manuale e da quasi trent’anni si dedica allo studio delle correlazioni tra corpo e anima. Nel 2011 ha fondato www.somebliss.com, dal quale intrattiene con i suoi lettori un dialogo quotidiano sui temi del benessere fisico e mentale e del raggiungimento dell’armonia interiore. In meno di una settimana dall’uscita, nelle librerie d’Italia sono esaurite tutte le copie e il titolo è in ristampa per la seconda edizione.





Barbara Pozzo

La vita che sei. 24 meditazioni sulla gioia

BUR, 200 pagine, 9,90 euro





