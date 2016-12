"La grande odalisca", da quadro a graphic novel dentro il Louvre

18:21 - Arriva in libreria "La grande odalisca" (Bao Publishing, 112 pagine, 18 euro): l'enfant prodige del fumetto francese Bastien Vivès - acclamato autore de "Il gusto del cloro" e "Nei tuoi occhi (Black Velvet)" - insieme agli idoli dell'underground francese Ruppert & Mulot, raccontano una storia senza esclusione di colpi che non può non ricordare le atmosfere del Cat's Eye del mangaka Hojo Tsukasa, ovvero il famoso cartone animato degli anni Ottanta "Occhi di gatto".

Volume di grande formato, non sacrifica la psicologia dei personaggi per favorire l'azione, che anzi si fonde perfettamente con l'approfondimento dei caratteri della banda criminale più affascinante mai narrata dal fumetto francese moderno. Un volume campione di vendite in Francia e già destinato ad avere un seguito.

Sfoglia un'anteprima del volume. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.