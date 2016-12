"La gigantesca barba malvagia", la cattiveria delle cose comuni

11:00 - Su un'isola moderna e tranquilla, la vita scorre metodica e ordinata, secondo alcuni anche troppo ordinata, fino al giorno in cui Dave, calvo tranne per un singolo capello, non viene assalito e sopraffatto da un'inconsueta mostruosità: "La gigantesca barba malvagia" (Bao Publishing, 240 pagine, 21 euro).



Né l'esercito né i migliori parrucchieri sembrano potere nulla contro l'espansione della barba più esuberante della storia dell'umanità. Cosa devono fare di Dave gli isolani? E come si salveranno dalla gigantesca barba malvagia?



In una trama degna di Roald Dahl, emerge uno dei migliori nuovi talenti inglesi, il fumettista Stephen Collins, che firma un'atipica favola moderna, straordinaria metafora della società contemporanea.

