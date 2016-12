"In cucina con Alain Passard", il capolavoro fumettistico-culinario

12:20 - Cristophe Blain, uno dei più famosi fumettisti francesi, ha deciso di seguire per oltre un anno lo chef Alain Passard. Il fumettista ha appreso la filosofia, la personalità e i segreti di Blain, per racchiuderli in un reportage a fumetti. Il risultato di questo lungo lavoro è un libro appassionante e decisamente goloso con quattordici ricette inedite.

“Alain non grida mai. Quando rimprovera un cuoco, lo fa in maniera secca e precisa. Si rilassa un attimo, poi torna subito in azione. È rapido, i suoi gesti sono calcolati al millimetro. Quando il ritmo si fa frenetico, trae quanta più energia possibile dalla tensione del momento”. Questo è il ritratto dello chef francese, detentore di ben tre stelle Michelin, che si può cogliere tra le pagine del capolavoro fumettistico-culinario intitolato "In cucina con Alain Passard". Lo chef più famoso di Francia ha un ristorante "Arpège" a Parigi e propone ricette particolari e sofisticate,invidiate da molti.

Il capolavoro fumettistico-culinario “In cucina con Alain Passard” è disponibile dal 28 febbraio 2014, collana “GraphiCuisine” di Bao Publishing.



Se non vedi correttamente l'anteprima el testo, clicca qui.