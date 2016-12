"Il meglio di Ps Magazine": le migliori tavole di Eisner per l'Us Army

10:59 - "Il meglio di Ps Magazine" esce ora per Bao Publishing (272 pagine, 23 euro). Si tratta di uno splendido volume cartonato che raccoglie il meglio di "PS: The Preventive Maintenance Monthly", la rivista tascabile ideata per l'esercito degli Stati Uniti e realizzata tra il giugno del 1951 e l'ottobre del 1971 con il contributo di Will Eisner (1917- 2005), uno dei più grandi maestri del fumetto mondiale.



Eisner, padre riconosciuto della graphic novel (con il suo celebre "Contratto con Dio") e autore all'epoca già maturo e famosissimo per la creazione di "Spirit" (pietra miliare dell'arte sequenziale), si prestava volentieri all'amatissima pubblicazione ufficiale dei soldati americani, regalandoci delle piccole perle narrative mentre istruiva e aggiornava i soldati attraverso il fumetto, riducendo complesse informazioni in immagini immediatamente leggibili.



Nella prefazione di Eddie Campbell leggiamo: "PS (o poscritto) fu pensata come un manuale ufficiale ed era colma di aggiornamenti, soluzioni a problemi imprevisti, e consigli basati su esperienze reali apprese dalle lettere inviate dai soldati. PS diceva ai suoi lettori come pulire un fucile, come scongelare una batteria di jeep, e quale fosse il modo giusto per abbattere gli alberi, con informazioni fornite da scrittori militari, adatte a istruire i soldati grazie all’accattivante apparato grafico. Eisner diceva che il fondamento logico della rivista era prendere le difficili nozioni tecniche che gli venivano passate dagli scrittori militari e presentarle in un modo che i soldati semplici avrebbero capito. In un commento del 1991 (Spirit n. 85, Kitchen Sink Press), Eisner spiegava che: “Dove il manuale del governo diceva ‘Rimuovere tutto ciò che si è sedimentato dall’area di combustione’, io scrivevo qualcosa come ‘Leva quella merda dal motore’.” Gli stessi soldati avevano probabilmente passato la loro giovinezza negli anni Quaranta leggendo i fumetti."



