1 giugno 2014 "Il lavoro rubato", gli scatti di Francesca Romano sulla chiusura delle fabbriche Dalle manifestazioni ai comizi improvvisati, i momenti più drammatici di un fenomeno che ha toccato molti italiani in immagini dal forte valore documentale

10:38 - Come racconta Roberto Mutti, curatore del Photo Festival di Milano, la mostra di Francesca Romano "Il lavoro rubato" è "un reportage su una realtà che rappresenta tanti casi negli ultimi anni in Italia, quello della chiusura delle fabbriche. Il Presidio permanente di lavoratori della fabbrica Nokia Jabil di Cassina de’ Pecchi è nato per difendere il posto di lavoro. Francesca Romano è stata a lungo a contatto con questa realtà documentandone con intensa partecipazione i momenti più significativi - dalle manifestazioni ai comizi improvvisati - senza trascurare le altre attività come quella della mensa autogestita. Nelle sue immagini si colgono nella stessa misura la profonda ferita inferta all’anima collettiva, ma anche quel senso di solidarietà che unisce e permette di superare le incomprensioni". L'esposizione prosegue fino al 5 giugno presso la Società Umanitaria, a Milano in via San Barnaba 48.