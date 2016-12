25 settembre 2014 "Finito l'uomo, continua l'infinito": a Milano l'arte e lo spazio nel Gruppo Continuità Una mostra alla Fondazione Arnaldo Pomodoro illustra il lavoro del collettivo, breve ma cruciale esperienza degli anni '60 italiani Tweet google 0 Invia ad un amico

16:05 - "Il solo criterio nelle nostre opere sarà escludere quegli elementi che, posti in uno spazio finito, istantaneamente determinano l’elaborato al punto da togliergli irrimediabilmente la possibilità di qualsiasi ulteriore sviluppo". Questa "possibilità di ulteriore sviluppo" dell'opera d'arte individua immediatamente il filo conduttore del Gruppo Continuità.



Non si tratta di un gruppo definito, che risponde ad un manifesto artistico o a un programma d'intenti, ma è piuttosto un incontro di personalità diverse, che percorrono un tratto di strada comune nella loro ricerca formale. Nel 1961 una serie di mostre dal titolo Continuità, inquadrate dal critico Giulio Carlo Argan, presenta il gruppo in Italia e all'estero.



Il riferimento è una "estetica del continuo", inteso come assenza, indeterminazione del limite fra opera e realtà. In contrapposizione con le correnti Informali, dove l'opera è una realtà a sé stante e "altra", l'opera dialoga con la realtà circostante, è integrata ad essa, ne viene modificata: basti pensare alle Superfici in tensione di Giò Pomodoro, modificate all'infinito dall'ambiente in cui si trovano.



Talvolta l'opera rivela una realtà ulteriore. Fontana, come il Pomodoro delle Tensioni, infrange la barriera della superficie: la tela non è una superficie piatta e conclusa, ma un elemento nello spazio. La tela tagliata apre a una dimensione nuova, è il passaggio verso lo spazio infinito.



La Fondazione Arnaldo Pomodoro ospita una mostra che documenta la presenza di tutti gli esponenti del gruppo: Franco Bemporad, Lucio Fontana, Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro, Pietro Consagra, Ettore Sottsass e altri.



Tempo di continuità

a cura di Flaminio Gualdoni

Milano, Fondazione Arnaldo Pomodoro

24 settembre - 19 dicembre 2014

Per informazioni: www.fondazionearnaldopomodoro.it