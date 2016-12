17 giugno 2014 "Dialogue", a Firenze apre la mostra en plain air del maestro Ugo Riva Nel giardino della Gherardesca del Four Seasons Hotel un'esposizione che avvicina arte e artigianato, presente e passato Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Quattro generazioni di artisti contemporanei in dialogo con esemplari tratti da grandi opere del passato: è questa l'essenza di "Dialogue", la mostra inaugurata nel suggestivo Parco della Gherardesca al Four Seasons Hotel di Firenze. Un evento voluto fortemente dal suo promotore, lo scultore Ugo Riva, che ha voluto confrontarsi con altri artisti avvicinando quattro stili diversi di arte figurativa. Le opere installate nel giardino appartengono in primis a Riva, all'artista Dario Tironi e agli scultori Sergio Capellini e Giovanni Balderi che hanno accettato questo armonioso "Dialogo" con le opere classiche di proprietà della Galleria Frilli.

Una mostra "en plain air" come poche sono state realizzate in passato, un'occasione per tutti i turisti, i fiorentini e gli italiani che vorranno visitarla. Con Dialogue si parla di arte ma anche di artigianato: gli artisti coinvolti nel progetto hanno voluto mettere in luce l'antica maestria delle botteghe unita alla creatività italiana per dimostrare come, sotto forme e materiali differenti, la scultura figurativa è vive e produce ancora novità interessanti. Dialogue rappresenta un vero e proprio scambio tra presente e passato, un'esposizione in cui è stata fondamentale la scelta di continuità linguistica e di ricerca della forma nel rispetto delle opere di tutti gli artisti partecipanti.