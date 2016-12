"Cuori solitari", un graphic novel sulla ricerca della felicità e dell'amore

14:50 - Arriva in libreria "Cuori Solitari" di Cyril Pedrosa (BAO Publishing, 56 pagine, 13 euro). L'autore dell'acclamatissimo "Portugal" (BAO, 2013), torna dai lettori italiani con un'opera poetica e malinconica su uno scapolo solitario, Jean Paul - erede di una dinastia di fabbricanti di giocattoli in legno - che decide di partire per un viaggio speciale che sarà il primo passo verso il resto della sua vita.



Quando la vita quotidiana diventa una gabbia di aspettative, frustrazione e solitudine, scappare diventa l'unica soluzione possibile? Non sempre certo, e forse non per trovare l'amore, ma almeno per ricordarsi cosa sia la libertà e quanto sia dolce il brivido di un domani tutto da scrivere.



Pluripremiato, Pedrosa si conferma - con questo piccolo capolavoro che ci parla con delicatezza e un pizzico di umorismo di un uomo che ha deciso di riprendersi la propria esistenza - uno dei più attenti e amati narratori per immagini della sua generazione.

Sfoglia un'anteprima del libro. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.