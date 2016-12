"Come prima", la storia di due fratelli tra emigrazione e ritorno alle origini

16:36 - "Volevo un titolo in italiano" ha dichiarato Alfred, al secolo Lionel Papagalli, "che però non fosse del tutto estraneo alle orecchie dei francesi" così è stato scelto "Come Prima", che evoca evidentemente la famosissima canzone, portata al successo in Francia da Dalida proprio nel 1958, anno in cui, per una incredibile coincidenza, si svolge la storia raccontata in questo libro. Il graphic novel arriva in libreria il 3 luglio per Bao Publishing (224 pagine, 19 euro).

Due fratelli che non si parlano da dieci anni e iniziano un viaggio on the road – in una scassata Cinquecento – lungo la Penisola, per rendere l'ultimo omaggio al padre e riportarne le ceneri in Italia. Un percorso emozionante che scaverà profondamente nell'interiorità dei personaggi.



Non è esattamente una storia biografica – anche se Alfred ha origini italiane – ma quella dei due protagonisti, Fabio e Giovanni, è sicuramente una storia di riconciliazione e d'amore che ha tratto ispirazione dai racconti familiari di un'Italia in transizione, dalle memorie che si mescolano, dalle ferite che si ricompongono.



Un volume destinato a restare nella memoria come pochi, nato in un momento di rinascita artistica dell'autore, che dopo un lungo blocco creativo ha trovato la sua nuova ispirazione, così luminosa da condurlo a vincere al Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême il premio come miglior volume dell'anno.



Alfred pseudonimo di Lionel Papagalli, nasce a Grenoble, nel 1976, in una famiglia di artisti. Autodidatta, inizia la sua carriera come fumettista con delle fanzine autoprodotte, poi, dal 1997, pubblica in Francia con la prestigiosa casa editrice Delcourt. Tra gli incontri che segnano la sua carriera c'è quello nel 2000 con lo sceneggiatore David Chauvel, con il quale firma la serie per ragazzi Octave. Nel 2007 riceve il suo primo riconoscimento al Festival Internazionale del fumetto di Angouleme per la toccante storia realizzata con Olivier Ka Perché ho ucciso Pierre, a cui vengono assegnati il "Prix du Public" e "Prix Essentiel". Artista eclettico, attore e musicista, trascorre alcuni anni della sua vita in Italia, a Venezia. Tra i lavori più interessanti della sua vasta produzione, ricordiamo i graphic novel Non Morirò da preda, adattamento del romanzo di William Guéraud e La disperazione della scimmia sceneggiato da Philippe Peyraud, pubblicati in Italia da Tunué. Nel 2014 la sua ultima opera, "Come prima", pubblicata in Francia da Delcourt e in Italia da Bao Publishing, riceve il Fauve d’Or come Miglior Album.

