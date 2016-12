22 gennaio 2014 È "Battaglia" in edicola: il vampiro siciliano torna con due episodi della storia italiana Il personaggio di Roberto Recchioni e Leomacs torna con un volume nuovo, con tavole inedite, dalla storia appassionante e dai disegni magistrali Tweet google 0 Invia ad un amico

15:36 - Editoriale Cosmo porta in edicola le avventure di un personaggio cult del fumetto italiano: il vampiro siciliano Pietro Battaglia (128 pagine, 3,90 euro). Nato negli anni Novanta dal talento dello sceneggiatore Roberto Recchioni (attuale curatore di Dylan Dog e creatore della serie a fumetti Orfani per la Sergio Bonelli Editore) e dal disegnatore Leomacs (Tex, Magico Vento), Battaglia, cinico e violento vampiro, racconta uno spaccato della storia italiana, da Caporetto al dopoguerra e arriva per la prima volta in edicola dal 22 gennaio con due imperdibili storie.

Nella prima storia, "Caporetto", il lettore viene catapultato nella Genova del G8. La polizia carica contro i manifestanti. Pietro Battaglia salva, a modo suo, una ragazza. Un flashback e si viene riportati Caporetto, anno 1916. Conosciamo le origini del vampiro: sfuggito a un assalto, Pietro Battaglia , omaggiando Fabrizio De Andrè, scrive lettere d’amore dal fronte alla sua Ninetta, sognando il suo amore e il suo corpo. Un giorno, d’improvviso, Battaglia viene ucciso da un soldato austriaco. È il momento in cui incontra così la Morte ma decide di ribellarsi a essa e riprendere in mano la sua esistenza.



Con la seconda storia, "Vota Antonio", le avventure di Battaglia si spostano nella Basilicata del dopoguerra e nella spietata campagna elettorale tra due candidati, un democristiano e un comunista, pronti a tutto pur di far fuori il rispettivo rivale. Una storia che mescola l’umorismo di Don Camillo e Peppone con le atmosfere western di Per un pugno di dollari.