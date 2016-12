Van Gogh rivive tra immagini e note

14:41 - I dettagli dei quadri più belli di Van Gogh proiettati in una dimensione che mette assieme la musica classica e le immagini. E' in mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 9 marzo "Van Gogh Alive". "Questa iniziativa è un'esperienza visiva e divulgativa inedita per avvicinare il pubblico meno abituato a frequentare le sale di mostre e musei al mondo di Van Gogh, al suo immaginario e alle sue opere - ha dichiarato l'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno - e costituisce anche un prologo spettacolare della grande mostra che Milano dedicherà al grande artista olandese nel 2014".

Oltre 3000 immagini proiettate in altissima definizione grazie all'innovativo sistema Sensory4 offrono un viaggio attraverso l'universo creativo e visionario dell'artista: dagli intensi cromatismi, alla tumultuosa vicenda esistenziale. L’alta definizione delle immagini proiettate consente, inoltre, una visione inedita e ravvicinata dei dettagli delle opere, della straordinaria tecnica, dell’utilizzo del colore, peculiare e avanguardistico per il suo tempo.



Dagli esordi nei Paesi Bassi, alla Parigi degli Impressionisti, fino alla permanenza ad Arles, Saint Rémy e Auvers-sur-Oise, dove ha dipinto molti dei suoi intramontabili capolavori, Van Gogh Alive offrirà al pubblico un’immersione totale nella pittura geniale e controversa dell’artista: da “I Mangiatori di Patate”, ai celebri Girasoli - da cui Van Gogh si sentiva irresistibilmente attratto, tanto da scrivere “Il Girasole, in un certo senso, mi appartiene” - dalle Notti Stellate allo struggente, ultimo quadro, Campo di Grano con Corvi.



Il percorso attraverso la pittura di Van Gogh – suddiviso in “movimenti” come fosse una partitura musicale - è arricchito dalla proiezione dei disegni delle sue opere, che permettono al pubblico di conoscere la genesi creativa dei quadri e di alcuni brani tratti dalle lettere in grado di offrire uno spaccato della vita dell’artista, delle sue idee e del suo tormento interiore. Raccolte e pubblicate dalla cognata di Van Gogh, Jo van Gogh-Bonger, il corpus di 902 missive, indirizzate al fratello Theo o ai suoi amici, racconta attraverso le parole dello stesso Vincent il lavoro dell’artista, le sue fonti d’ispirazione, il dramma cupo della follia con cui lottò, senza riuscire a salvarsi.



Infine uscendo dalla mostra è possibile anche entrare nel mondo di "Ice Alive". Fino al 23 febbraio un nuovo impianto per il pattinaggio arricchirà la programmazione del “BiancoInverno”, calendario di eventi organizzati dal Comune di Milano per il periodo invernale. La pista Ice Alive sarà aperta tutti i giorni, con orario continuato dalle 10 alle 20; il giovedì e il sabato l’apertura serale sarà prolungata straordinariamente fino mezzanotte, per offrire al pubblico l’emozione di una pattinata notturna. Il costo dell’ingresso, di soli 5 euro per tutti (adulti e bambini) comprenderà nella quota anche il noleggio dei pattini.



INFORMAZIONI VAN GOGH ALIVE Milano Fabbrica del Vapore Via Procaccini 4 – 20154 www.vangoghalive.it Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, giovedì e sabato dalle 10 alle 23 (ultimo ingresso consentito fino ad un’ora prima della chiusura della mostra) Biglietti da 12 euro a 10 euro