Tra Milano e la Sicilia una storia grande "quanto il mondo"

15:56 - "Quanto il mondo" (Sbc edizioni, 13 euro) è il romanzo d'esordio di Luana Licata, scrittrice siciliana under 30. Il testo racconta la storia di una violenza domestica raccontata con le parole semplici e dirette di una bambina testimone dell’evento.



La storia è ambientata nella Milano degli anni Novanta, anche se sono frequenti i richiami alla Sicilia. La protagonista ha circa dieci anni, convive con mostri che non le danno tregua e le sue notti sono più difficili dei giorni. Vorrebbe parlare di ciò che ha visto, sfogarsi soprattutto con la madre, ma non può perché ha promesso di mantenere un angosciante segreto. "Quanto il mondo" è anche la storia di un amore eterno e salvifico, quello di una madre nei confronti della figlia, che riesce a riscattarla da un futuro psicologicamente incerto, borderline.



Ma "Quanto il mondo" è anche la testimonianza di una figlia ormai cresciuta, che sente di aver vissuto la propria infanzia nell’amore totale; esso è parte concreta e tangibile, come fosse una costola, di quell’amore grande, appunto – e si perdonerà la ripetizione – quanto il mondo e oltre.



