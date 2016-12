Scuola di danza della Scala: 200 anni sulle punte

08:00 - La Scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano compie duecento anni e regala agli appassionati di danza un volume che ripercorre, sia in forma testuale, sia per mezzo di uno splendido repertorio di immagini, la storia di questa istituzione coreutica, una delle più prestigiose del mondo. Il libro si intitola "Album di compleanno - 1813-2013 - La Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala", è curato da Francesca Pedroni ed edito da Tita.

La Scuola di ballo dell'Ente Scaligero nel corso della sua storia ha cresciuto e regalato al firmamento della danza un cospicuo numero di stelle di prima grandezza. Per citare solo qualche nome, tra quelli più recenti, hanno studiato alla sbarra di queste prestigiosa scuola Carla Fracci, Luciana Savignano, Roberto Bolle e Massimo Murru, che con le loro immagini fotografiche fanno anche da testimoni al volume e all'istituzione a cui il libro è dedicato.

La scuola è stata fondata nel 1813 ed è oggi parte dell'Accademia scaligera, l’ente formativo nato con l’obiettivo di trasmettere ai giovani talenti del mondo dello spettacolo il grande patrimonio di conoscenze che fanno il prestigio del Teatro alla Scala: oltre ai ballerini, l'Accademia si rivolge a tutte le figure professionali del mondo del teatro, con quattro distinti dipartimenti: Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori e Management.



Il volume "Album di compleanno" racconta la storia della scuola di ballo attraverso due percorsi distinti e autonomi, ma nello stesso tempo strettamente connessi tra loro: la prima parte è testuale, con saggi storici e contributi inediti, che ripercorrono i due secoli di vita della scuola attraverso documenti, testi di didattica legati all'evoluzione dell'insegnamento e della tecnica coreutica, ma anche attraverso curiosità e aneddoti tratti dalla vita di insegnanti e allievi.



La seconda sezione raccoglie un prezioso repertorio iconografico di cento immagini, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Museo Teatrale alla Scala e dell’Archivio Fotografico del Teatro alla Scala, Il percorso iconografico è articolato in cinque periodi e, grazie alle lunghe didascalie, racconta per immagini e insieme a parole una storia intensa ed emozionante.

Oltre alle immagini di personaggi come Carla Fracci, Roberto Bolle e tanti altri, ritratti quando erano giovanissimi allievi, ci sono le suggestive immagini delle allieve bambine, chiamate affettuosamente spinazitt, ritratte in tutta la loro grazia istintiva di danzatrici in erba, e una grande repertorio che testimonia l'evoluzione degli stili non solo della danza, ma anche del costume e del corpo umano attraverso le epoche.



ALBUM DI COMPLEANNO - 1813-2013 - LA SCUOLA DI BALLO DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

a cura di Francesca Pedroni

Pagg. 130; 100 illustrazioni

In libreria: € 20.