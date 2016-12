Papaleo in veste di romanziere con "Una piccola impresa meridionale"

14:47 - L’8 ottobre arriva in libreria Una piccola impresa meridionale, il primo romanzo di Rocco Papaleo che ha ispirato l’omonimo film che sarà al cinema dal 17 ottobre. In questo libro Papaleo rivela una capacità sorprendente di rendere anche sulla pagina scritta il ritmo e le atmosfere che hanno fatto amare il suo Basilicata coast to coast, e ci regala una favola divertente e poetica che parla di Sud (geografico ed esistenziale) e di riscatto.

Costantino era un prete, ma si è spretato per amore. Dopo vent’anni da sacerdote passati su al Nord, torna nella sua terra di origine: “Il mio paese è un paese d’acqua ferma. Adagiato sulla sponda di un grande stagno, ne ha copiato l’indole. Ci respiri una pigrizia, non tanto della gente, quanto dei muri e delle case, basse e larghe, dagli intonaci esausti”. Ad aspettarlo però c’è un altro scandalo: sua sorella ha lasciato il marito e se n’è andata con un amante misterioso. Figurarsi le chiacchiere, figurarsi la madre.



Costantino sceglie di isolarsi in un faro abbandonato e scalcinato “al riparo da occhi indiscreti che potrebbero scrutarmi dentro la disgrazia”. Se non che, in questo posto fuori dal mondo e dal tempo, iniziano a rifugiarsi alcune anime sgangherate a cui la vita non calza più bene addosso: all’ex prete si aggiunge una ex prostituta, il cognato cornuto, una domestica che nasconde un segreto... Fra risate, emozioni e colpi di scena, ognuno di loro farà virtù della propria imperfezione, facendola diventare una risorsa, e tutti insieme si butteranno in un’impresa epica e romantica: ristrutturare il faro.



