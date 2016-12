22:48 - Il 5 ottobre i musei aderenti all'Amaci, Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani e oltre 800 luoghi in Italia dedicati all’arte aprono al pubblico i loro spazi per un giorno, con un'offerta composta da oltre 1000 iniziative, tutte visitabili gratuitamente.

Per l'evento dedicato all’arte contemporanea, Amaci ha scelto il 5 ottobre. Partecipano, oltre ai musei associati, tutte le istituzioni del nostro Paese che liberamente hanno aderito all’iniziativa, aprendo gratuitamente le loro porte per una manifestazione ricca di eventi, mostre, conferenze e laboratori. Un programma multiforme che regala al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo dell’arte contemporanea.

- Scopri gli eventi sul sito www.amaci.org

- Scopri i luoghi del contemporaneo