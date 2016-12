08:00 - La Marvel Comics annuncia una nuova serie a fumetti intitolata Ms. Marvel e disponibile dal prossimo febbraio. Segni particolari della protagonista: è una mutaforma ed è di religione musulmana.



Kamala Khan, questo il nome dell'eroina quando non veste i panni della giustiziera, è un'adolescente che scopre di avere poteri speciali e vive a Jersey City. La sua famiglia è originaria del Pakistan, suo fratello è molto conservatore e sua madre è ossessionata dal fatto che lei possa restare incinta, suo padre, infine, la vorrebbe tutta concentrata sugli studi di medicina.

Accanto a queste sfide familiari, la giovane Kamala dovrà vedersela anche con i super criminali. E le battaglie non finiscono qui. "E' molto importante per me - spiega Willow Wilson, una degli ideatori della serie - rappresentare Kamala come qualcuno che lotta con la sua fede".