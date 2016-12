Madreterra, un tributo per gli alluvionati in Sardegna

16:10 - Profondamente toccato dal terribile alluvione, il designer nuorese Flavio Manzoni - oggi Direttore Design Ferrari - ha deciso di aiutare concretamente la sua terra coinvolgendo Leucos in un progetto benefico a sostegno degli alluvionati. Il brand italiano di illuminazione, non nuovo alle iniziative benefiche, ha aderito entusiasticamente al progetto donando una The Great JJ, versione maxi della celebre lampada da tavolo con braccio mobile orientabile di Jac Jacobsen del 1937, vera icona del design mondiale. Manzoni personalmente, con le sue mani, è intervenuto sulla lampada realizzando un pezzo unico ed irripetibile trasformando un oggetto di design in un opera d’arte. Pensieri, memorie, ricordi e riflessioni si trasformano in immagini e vanno a decorare un oggetto che si colora dei toni della terra violata e del sacrificio umano.

Il progetto si svilupperà attraverso un roadshow allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere il mondo del design nei confronti delle popolazioni alluvionate della Sardegna. Dopo essere stata esposta in varie città, da Milano a New York, giungerà a Londra per essere battuta all’asta da una nota casa d’aste. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno degli alluvionati della Sardegna.