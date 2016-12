15:04 - Una mostra fotografica rende omaggio a i piccoli momenti di bellezza quotidiana catturati con lo smartphone. Lifeframes è l'esposizione curata dal pluripremiato fotoreporter Steve McCurry e interamente realizzata con il nuovo dispositivo Xperia™ Z1 di Sony.

L’esibizione si configura come la tappa finale di un ampio progetto creativo associato al lancio diXperia Z1 e risultato di un concorso fotografico. 30 foto in bianco e nero e a colori, realizzate dai 10 lifereporter, vincitori del concorso. L'allestimento nel suo complesso si sposa con la struttura ospitante, l’antico Palazzo Giureconsulti di Piazza dei Mercanti, e si snoda all'esterno, sotto i portici, in modo da essere visibile a tutti, in forma gratuita fino al 23 dicembre dalle ore 8 alle ore 19.45.