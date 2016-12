Le identità artefatte di Ballantini a Milano

19:34 - Dario Ballantini presenta "Identità artefatte" alla Pisacane Arte, in via Pisacane 36 a Milano. Un ritorno a Milano dopo il successo alla Art Moor House di Londra e la personale a Piacenza. Dario continua la sua crescita artistica, si cala nella profondità dei personaggi che imita così si immerge nel racconto delle personalità che emergono nei suoi ritratti espressionisti. Il core, violento vorticosamente spalmato sulla tela, all'inizio sovrasta il ritratto, poi piano piano emergono i volti e il gioco è fatto! Ti ha catturato.

Tanto è lunga la preparazione in Dario trasformista/attore, con estenuanti ore di trucco, quanto veloce ed immediata l'action paintig, ma qui il tempo di meditazione è lungo e si materializza il risultato in un attimo.

Sono aspetti convergenti della personalità schiva di Dario, facce della stessa magia.

Come ben sottolinea Massimo Licinio: "Se come showman Ballantini è noto proprio per i suoi mille volti, come pittore si toglie ogni maschera per indagare se stesso e nel contempo l'essere umano in tutta la sua complessità. Nei suoi lavori figure e volti si attorcigliano e sovrappongono affiorando da un mondo fatto di colori espressionisti, di graffi e segni pieni di energia. Attraverso pennellate dense e dinamiche l'artista esprime inquietudini, angosce e malinconie. L'osservatore si riconosce nella fragilità degli sguardi impressi sulla superficie dell'opera e viene travolto dal caos pieno di emozioni di Ballantini. Dai primi lavori esposti in Toscana nel 1985 subito dopo la maturità artistica, Ballantini inizia un intenso percorso che lo porta, sempre più dal 2000, a partecipare ad importanti mostre non solo in Italia, ma anche a Parigi, Londra, Miami e New York. Un'affermazione crescente nel mondo dell'arte testimoniata dagli scritti dei molti critici che si sono interessati alla sua ricerca pittorica."







Dario Ballantini nasce a Livorno nel 1964 e’ figlio d’arte e si diploma nel 1984 conseguendo la maturità artistica. Inizia ad esporre le sue opere in Toscana già dal 1985 alternando la carriera di pittore con quella di trasformista per circa 10 anni.

Nel 2001 l’incontro con Achille Bonito Oliva rende più incisivo il suo interesse per la pittura e realizza una mostra presso la Galleria Ghelfi di Verona curata da Giancarlo Vigorelli in seguito la mostra farà tappa a Genova e Milano. Nel 2005 una sua opera sarà riprodotta in porcellana per la premiazione dei Telegatti.

Nel 2007 riceve da Achille Bonito Oliva il premio “A.B.O.” d’Argento per la pittura, realizza le scenografie per il Tour di Ivano Fossati “L’Arcangelo” e viene pubblicata dalla Silvana Editoriale la sua prima monografia “In Arte Dario Ballantini” 1980-2006.

Tra le importanti mostre successive figurano la Galleria del Palazzo Coveri di Firenze, Castel dell’Ovo di Napoli, la Galleria De L’Europe di Parigi, Castello di Saint Rhémy-es Bosses in Valle D’Aosta, EX Chiesa Anglicana di Alassio, Galleria San Carlo di Milano, La Telaccia di Torino.

Nell'ottobre 2009 alla Triennale Bovisa di Milano si è svolta la mostra multimediale con eventi collaterali “Identità Artefatte” in cui Ballantini ha congiunto le due attività venticinquennali con gli interventi di Antonio Ricci, Enrico Mentana, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Mario Lavezzi e Remo Girone.

Realizza il logo del programma di Radio Due Rai Ottovolante nel 2011 e nello stesso anno partecipa a Venezia a Padiglione Tibet a Ca' Zanardi, progetto di Ruggero Maggi, durante la Biennale di Venezia, poi a Milano e a Torino alla 54’ Esposizione Internazionale d’Arte Padiglione Italia, curata da Vittorio Sgarbi e Padiglione Tibet a cura di Ruggero Maggi; nel 2012 a Casalmaggiore (CR), Museo Diotti, "Padiglione Tibet"; a Lodi, Biblioteca Laudense, "Padiglione Tibet"e a Londra "Fake Identities" presso la Fiumano Fine Art Gallery . La mostra suscita grande interesse e nel marzo scorso lo porta ad un incontro con gli studenti dell’Università di Cambridge sul tema psicologia ed arte cha ha approfondito gli aspetti della sua doppia personalità.



Ballantini ha partecipato anche alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2012 – 2013 presso l’Accademia di Belle Arti di Verona dove ha avuto luogo la sua Lectio Magistralis titolata “L’artista a tutto tondo: l’arte apre ad infinite strade”.



Nel mese di aprile sono state inaugurate le mostre a Torino al Museo MIIT, a Palermo al Palazzo Sant’Elia, a Lucca Palazzo Fondazione Banca del Monte di Lucca e Castiglioncello (LI) alla Galleria In Villa. A settembre all’ArtMoorHouse London City.