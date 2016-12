16:31 - Si è concluso il concorso fotografico "Metti a fuoco la corruzione" organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con Transparency International nell'ambito della campagna #Svegliati! per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della lotta alla corruzione. Il primo premio è stato vinto da “I fantasmi del degrado” di Caterina Farina”, secondo posto per “The seagull worked for me” di Gloria Bertolone, al terzo “La corruzione è uno sporco accordo” di Alessandro Nazzari.



Il premio “La scuola più sveglia d’Italia” è stato vinto dall’Istituto tecnico industriale di Lamezia Terme. Nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale della lotta alla corruzione, il ministro per la Pa e la Semplificazione Gianpiero D'Alia ha detto: "La corruzione è il nemico numero uno per il futuro del Paese. Dobbiamo vincere questa battaglia tutti insieme: con i giovani, con la collaborazione di tutte le amministrazioni e di ogni dipendente pubblico".