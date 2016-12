La ceramica di Cooper per la prima volta in mostra in Italia

17:57 - Alla galleria di Arte Ceramica Officine Saffi la prima personale italiana dell'artista Robert Cooper (Sheffield, UK, 1949), affermato ceramista, presente in numerose esposizioni internazionali, monografiche e collettive; i suoi lavori fanno parte di importanti collezioni in tutto il mondo,

“Tea Caddies”, le scatole per il tè in ceramica, che l’artista realizza con motivi a stampa e decorazioni, con strati di immagini in serigrafia e superfici impresse, ha ispirato la scelta di presentarle in dialogo con le creazioni del tessile d'autore, in un gioco di assonanze e rimandi, a suggerire nuovi racconti e nuovi stimoli estetici, con le creazioni di Jurgen Dahlmanns e i tappeti della serie Acquasilk.

Deriva proprio da questo particolare e ben riuscito accostamento il nome dell’esposizione, intitolata Tea Boxes and Textile Design - Ibridazioni Narrative.

Per Robert Cooper le storie sono quasi “materia prima”. Affascinato come è dalla persistenza dei manufatti e dai racconti che questi portano con sé, l’artista ne ha fatto il fulcro della propria poetica.



Ogni oggetto o frammento è permeato da una vita precedente e da un suo senso funzionale. Cooper utilizza come punto di partenza del materiale di recupero o oggetti trovati, come crete, ossidi e vernici avanzate dalle sue lezioni (per l’utilizzo delle quali sviluppa addirittura una particolare tecnica di cottura), immagini stampate della cultura popolare, pezzi di lavori precedenti, cocci di vasellame, raccolti sulle rive del Tamigi.

Robert assembla e fonde tra loro gli elementi, con un lento e sapiente lavoro di creazione di un nuovo oggetto, capace di raccontare nuove storie. Interagisce con questi piccoli tesori della vita quotidiana, che spesso suggeriscono e indirizzano il tema della sua ricerca. Le sue opere sono così frutto di tante stratificazioni di vite, di proprietà degli oggetti che lui fa propri, rielaborandoli.

Sulle sue creazioni Cooper applica immagini in serigrafia, varie tecniche di stampa, confezioni di scarto per generare la propria narrativa. L’objet-trouvé viene affrancato da un sicuro destino di oblio, per esser collocato nella dimensione dell’arte. Diventa un tassello di una storia più vasta, come un elemento del DNA universale, proprio del territorio dell'arte.

Non di rado l’artista ritorna sulle sue opere ripetutamente, anche quando possono essere ritenute compiute, ricuocendole più e più volte. Sulle superfici delle ceramiche interviene poi con smalti e ingobbi sui quali agisce successivamente con un segno gestuale, applicando stesure di smalti, o stampa a serigrafia e trasferimento della fotografia sulla ceramica.

Il bisogno di avere un controllo assoluto del proprio lavoro convive con il fattore accidentale che egli stesso favorisce all’interno del processo creativo.

L’imprevedibilità del risultato finale, utilizzando oggetti vecchi e fragili, fa parte del gioco, ponendo le sue opere in costante bilico fra un senso di forza e fragilità e al tempo stesso rendendoli delicati, ma con una presenza fisica in grado di colmare lo spazio circostante.

Nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio 2014, Robert Cooper sarà protagonista presso la Galleria Officie Saffi di un workshop.

Per informazioni e iscrizioni: info@officinesaffi.com), dedicato alla scoperta delle sue tecniche di decorazione.

Officine Saffi comprende la Galleria di Arte Ceramica Officine Saffi e il laboratorio OS Lab a Milano e la rivista La Ceramica in Italia e nel Mondo.

L’universo Officine Saffi si propone di promuovere la conoscenza, la diffusione, l’utilizzo, il collezionismo e la produzione d’arte e di design della ceramica, in tutte le sue forme.



Officine Saffi presenta uno straordinario appuntamento, dedicato a tutti coloro che desiderano cimentarsi con la produzione ceramica: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio, l’artista Robert Cooper, terrà un workshop presso il laboratorio professionale Officine Saffi Lab. Attraverso il riutilizzo di materiali di origine eterogenea e tecniche varie come serigrafie, spugne, fogli, tessuti per dipingere e da immergere nell’argilla, ingobbi, smalti, colori sottosmalto e soprasmalto, ogni partecipante avrà l’opportunità di creare il proprio oggetto artistico con una decorazione originale e personalizzata.

Il workshop si svolgerà nei seguenti giorni e orari: venerdì 17 gennaio dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00; sabato 18 gennaio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; domenica 19 gennaio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.



Per informazioni e iscrizioni: Tel. +39 02 36685696 - Mail: corsi@officinesaffi.com

Orari: da lunedì a venerdì 10.00-18.30 Sabato dalle 11.00 alle 18.00 o su appuntamento

Ingresso: libero

Officine Saffi Ceramic Arts Gallery

Via Aurelio Saffi 7

Milano

Tel. +39 02 36 68 56 96