10:51 - E' uscito per Giunti Editore l’instant book "Matteo il conquistatore. La vera storia di un’ascesa politica" (Giunti Editore 160 pagine a 10 euro, ebook a 6,99 euro), dei giornalisti Alberto Ferrarese e Silvia Ognibene. Attraverso una lettura del Renzi pubblico e di quello privato, la ricostruzione di fatti totalmente inediti e rivelazioni rilasciate in esclusiva dal “rottamatore”, gli autori offrono la chiave per conoscere il nuovo segretario del Pd e decodificare gli avvenimenti politici che stanno cambiando il volto dell'Italia.

Alberto Ferrarese e Silvia Ognibene - che lo seguono professionalmente da anni e conoscono molto bene lui e il suo staff – ne ripercorrono l’irresistibile ascesa politica: da giovane boy scout a sindaco di Firenze fino alla vittoria annunciata nelle primarie del 2013, di cui scrivono praticamente in diretta.



Analizzano il suo carisma, le parole d’ordine, le nuove modalità di comunicazione. Rivelano episodi e retroscena della “guerra” che ha scatenato contro il suo partito. Svelano gli aspetti inediti, i punti di forza e le debolezze di un uomo appassionato che si propone come l’unico politico capace di imprimere una svolta alla stagnante scena italiana.



