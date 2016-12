Il Nao di Brown, l'attesissimo romanzo grafico di Glyn Dillon

15:02 - Nao Brown è un’hafu per metà inglese e per metà giapponese che lavora in un negozio di art toys di Londra. La sua vita, tormentata da pensieri ossessivo-compulsivi, scorre da tempo con la convinzione che il mondo sia diviso in bianco e nero. Ma la ricerca dell’anima gemella le farà riconsiderare se stessa e le permetterà di esplorare la variegata gamma di colori dietro cui si nasconde l’animo umano.

Glyn Dillon torna dopo quindici anni di assenza dal fumetto con un'opera struggente e poetica. Il Nao di Brown è uno di quei libri che difficilmente si riesce a scrollarsi di dosso, racconta il disordine ossessivo-compulsivo con un realismo e una verità disarmanti. Grazie alla testimonianza della moglie che è stata affetta da questa patologia quando era piccola, Glyn catapulta il lettore nella testa di Nao, facendogli vivere in prima persona i suoi pensieri spietati e terribili ma anche la sua forza nel frenare i propri istinti.



Vincitore del Premio speciale della giuria al Festival di Angoulême e finalista ai British Comics Awards, Il Nao di Brown è stato una delle grandi rivelazioni del fumetto anglosassone grazie alla sua storia intensa e ai bellissimi disegni che hanno preso più di due anni di lavoro dell'autore. Glyn Dillon è stato ospite alla Lucca Comics & Games appena conclusa e ha sorpreso con un fulmineo sold-out del libro in un solo giorno.



Ora il capolavoro di Glyn Dillon, da molti indicato come il libro dell'anno, arriva finalmente nelle librerie italiane in un'edizione sontuosa, cartonata con debossing, sovraccoperta con mappa all'interno e bordi del libro rossi. Un libro che vi cambierà.

Sfoglia l'anteprima del volume. Se non visualizzi correttamente le tavole clicca qui.