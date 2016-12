Tgcom24 >

Il fumetto su Kurt Cobain che da bambino pensava di essere un alieno 20 novembre 2013

16:17 - "Kurt Cobain. Quando ero un alieno", di Danilo Deninotti e Toni Bruno è la vita dei leader dei Nirvana a fumetti (Edizioni BD, 96 pagine in bicromia, euro 13,90, sbarca in fumetteria dall'8 novembre - in libreria dal 14 novembre 2013).



Il 18 Novembre si festeggeranno i vent'anni del famoso concerto acustico Unplugged dei Nirvana tenutosi a New York per la celebre serie di MTV. Edizioni BD decide di ricordarlo con una bio-graphic novel sul periodo meno conosciuto dell'icona del rock: dalla sua infanzia alla sua adolescenza, fino alle fasi di registrazione di Nevermind.



Quando era bambino, Kurt Cobain era convinto di essere un alieno, che i suoi genitori non fossero davvero suoi, che prima o poi quelli della sua astronave sarebbero venuti a prenderlo. O, almeno, che avrebbe incontrato altri come lui, e non sarebbe stato più solo. Diventato grande, li troverà, e con loro fonderà la band che ha cambiato la storia della musica.



Con la tenerezza di un racconto di formazione, due autori tutti italiani seguono Kurt Cobain dallʼinfanzia fino alle soglie del successo planetario, raccontando lʼinfanzia difficile nella provincia americana, lʼamore per la musica, lʼamicizia e il grande vuoto che tutti affrontiamo crescendo, quello che si crea quando ti senti diverso. Solo.